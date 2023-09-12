Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz programı ne zaman, saat kaçta?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri Batuhan Karadeniz hakkında araştırmalar yapılıyor. Batuhan Karadeniz kimdir? Batuhan Karadeniz kaç yaşında, nereli? Batuhan Karadeniz hayatı ve biyografisi!

Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri Batuhan Karadeniz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Batuhan Karadeniz kaç yaşında, nereli? Batuhan Karadeniz hayatı ve biyografisi! Batuhan Karadeniz kimdir?

BATUHAN KARADENİZ HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Beşiktaş efsane futbolcusu Batuhan Karadeniz, sosyal medya üzerinden yorumlarını sporseverlerle buluşturuyor. Eski futbolcu Nut Spor'un Youtube kanalı üzerinden yorum yapıyor.

BATUHAN KARADENİZ KİMDİR?

Doğum: 24 Nisan 1991 (32 yaşında), İstanbul, Türkiye

Batuhan Karadeniz (d. 24 Nisan 1991, İstanbul), Santrafor mevkiinde oynamış Türk eski millî futbolcudur.

Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Batuhan Karadeniz, İstanbul'da doğdu. Babası Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Orhan Karadeniz'dir. Futbola İçerenköy İdman Yurdu'nda başladı. İstanbul şampiyonluğu yaşadı. Daha sonra Beşiktaş'ın seçmelerine katıldı ve kazandı.

Beşiktaş PAF takımında 2007-2008 sezonunda forma giymeye başlayan Batuhan, 11 Ağustos 2007'de PAF takım ile çıktığı ilk maçta Konyaspor PAF'a 4 gol atınca dikkat çekti. O günden sonra zaman zaman Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarına çıkmaya başladı. Batuhan, Beşiktaş PAF takımında 86 maçta 226 gol atmıştır. Sezonun 3. haftasında Gaziantepspor'a 90+5'te attığı golle Beşiktaş'a 3 puanı getirirken Süper Lig'deki ilk golünü de kaydetmiş oldu. O zaman 16 yıl 4 ay 1 günlük iken Batuhan bu golle, Süper Lig'in 50 yıllık tarihinde gol atan en genç futbolcusu oldu. Fakat Enes Ünal 16 yıl 3 ay 15 gün iken attığı golle bu rekoru Batuhan Karadeniz den devraldı.

Özel hayatı

Batuhan Karadeniz Nisan 2018'de evlenmiş olup aynı yılın Aralık ayında bir erkek çocuk sahibi olmuştur.