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Batuhan Karadeniz gözaltına alındı mı, tutuklandı mı?

Batuhan Karadeniz gözaltına alındı mı, tutuklandı mı?
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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimlerin göz altına alınırken soruşturmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Peki, Batuhan Karadeniz gözaltına alındı mı, tutuklandı mı?

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında birçok ünlü isim için yakalama kararı çıkarılırken bu isimlerin arasında eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in olduğu da iddia edildi. Peki, Batuhan Karadeniz gözaltına alındı mı, tutuklandı mı?

BATUHAN KARADENİZ GÖZALTINA ALINDI MI, TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, eski bir futbolcunun da şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de aralarında yer aldığı 20 sosyal medya fenomeni hakkında yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de aralarında bulunduğu isimlere düzenlenen operasyonda Karadeniz'in yurtdışına kaçtığı ve bu nedenle gözaltı yapılamadığı ileri sürüldü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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