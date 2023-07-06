Batuhan Karacakaya sevgilisi kim? Batuhan Karacakaya yeni sevgilisi kim?
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Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagil karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya'nın yeni sevgilisi merak edildi. Ünlü ismin sevenleri arama motorlarında Batuhan Karacakaya sevgilisi kim? Batuhan Karacakaya yeni sevgilisi kim? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler...
Batuhan Karacakaya sevgilisi kim? Batuhan Karacakaya yeni sevgilisi kim? soruları gündemde yer alıyor. 5 Şubat 1997 yılında doğan ünlü oyuncunun özel hayatı sevenleri tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında aratılan Batuhan Karacakaya sevgilisi kim? Batuhan Karacakaya yeni sevgilisi kim? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
Aşk-ı Memnu dizisinin sevilen karakterlerinden olan Batuhan Karacakaya'nın yeni sevgilisi merak edildi. Geçtiğimiz günlerde Batuhan Karacakaya yeni sevgilisi ile görüntülendi. Yeni sevgilisinin kim olduğu hakkında sessizliğini koruyan Karacakaya, görüntülerin çekildiği anlarda yeni sevgilisinin elini bıraktı.
Doğum tarihi: 5 Şubat 1997
Kaç yaşında: 23yaşında
Nereli : İstanbul,
Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı
• 2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
• 2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
• 2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
• 2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
• 2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
• 2004 / Büyük Buluşma (Tunç)
• Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
• Dersimiz Atatürk - 2010
• Bekle Beni - 2010
• Uzun Hikâye - 2012