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Batuhan Karacakaya sevgilisi kim? Batuhan Karacakaya sevgilisi Ayşe Aslan kimdir?

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Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle kitlelerce tanınan Batuhan Karacakaya, yeni ilişkisiyle gündeme geldi. Peki, Batuhan Karacakaya sevgilisi kim? Batuhan Karacakaya sevgilisi Ayşe Aslan kimdir? İşte detaylar...

Survivor Batuhan Karacakaya çok aşık! İşte gönlünü kaptırdığı güzelSurvivor Batuhan Karacakaya çok aşık! İşte gönlünü kaptırdığı güzel

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle kitlelerce tanınan Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'a performansıyla damga vurmuştu. Karacakaya, yeni sevgilisiyle Hande Yener'in konserine katıldı. Çiçeği burnunda aşıklar konserden aşk dolu paylaşımlar yaptı. Sosyal medya paylaşımlarından sonra Batuhan Karacakaya'nın ilişkisi merak konusu oldu. Ünlü ismin sevgilisi araştırılmaya başlandı. Peki, Batuhan Karacakaya sevgilisi kim? Batuhan Karacakaya sevgilisi Ayşe Aslan kimdir? Detaylar haberimizde...

BATUHAN KARACAKAYA SEVGİLİSİ KİM?

Survivor şampiyonluğuna ramak kala veda eden ve Nisa'nın birinciliğinden dolayı Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren Batuhan Karacakaya, özel hayatıyla gündeme geldi. Genç oyuncu yeni aşkını sosyal medya hesabından paylaştı. Konserden "Çok aşk" notuyla paylaşım yapan Batuhan Karacakaya Ayşe Aslan ile aşk yaşıyor.

BATUHAN KARACAKAYA SEVGİLİSİ AYŞE ASLAN KİMDİR?

Ayşe Aslan, Batuhan Karacakaya ile aşk yaşamaktadır. Aslan, Instagram'da @ayseaslanppy kullanıcı adıyla 23,6 bin takipçisi bulunmaktadır.

Batuhan Karacakaya sevgilisi kim? Batuhan Karacakaya sevgilisi Ayşe Aslan kimdir?

Batuhan Karacakaya sevgilisi kim? Batuhan Karacakaya sevgilisi Ayşe Aslan kimdir?

Batuhan Karacakaya sevgilisi kim? Batuhan Karacakaya sevgilisi Ayşe Aslan kimdir?

Batuhan Karacakaya sevgilisi kim? Batuhan Karacakaya sevgilisi Ayşe Aslan kimdir?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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