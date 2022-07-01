Batuhan Karacakaya'nın annesi Acun'a ne dedi? Acun Ilıcalı Batuhan açıklaması!

Batuhan'ın annesi Acun'a ne dedi? Survivor 2021 ve 2022 sezonlarında yer alan Batuhan Karacakaya Survivor All Star'ı üçüncü olarak tamamladı. Oğlunun elenmesiyle sinirlenen Gülhayat Karacakaya, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Peki, Batuhan Karacakaya annesi Acun'a ne dedi? Acun Batuhan açıklaması merak ediliyor. Acun Batuhan'ın annesine dedi? İşte detaylar...

BATUHAN'IN ANNESİ NE DEDİ?

Survivor All Star'ın çarşamba akşamı yayınlanan yarı finalinde elenen Batuhan Karacakaya, yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Batuhan'ın vedasının ardından sosyal medyada paylaşım yapan Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkı yendi" diyerek tepki gösterdi. Karacakaya'nın tepkisine final bölümünde cevap veren Acun Ilıcalı, "Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler" dedi.

GÜLHAYAT KARACAKAYA: OĞLUMUN HAKKINI YİYENLER HAKLARINDA BOĞULSUN

Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri. Hayatımın sonuna kadar canım çok yanacak" dedi.

ACUN ILICALI BATUHAN AÇIKLAMASI!

Survivor All Star 2022 finalinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımına şu yanıtı verdi: "Bizi genelde anneler, abiler, kardeşler protesto eder. Bizim asıl maalesef karşı tarafta olan, anlamsız duygular besleyen yarışmacıların yakınları oluyor. Yarışmacıları bütün Türkiye'ye tanıtmamız onların güzel kalplerini Türkiye ile buluşturmamız onlar için bir şey ifade etmiyor. Onlar çocukları yarışmayı kazanmadıkları zaman bize düşman oluyorlar. Sevgili Batuhan'ın da annesi sağ olsun bizi tebrik etmiş bugün teşekkür etmiş bize. Buradan Gülhayat hanıma da selamlar. Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor."

"BİZE ÇAMUR ATMAK BİR ANNEYE YAKIŞMAZ"

"Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir? Biz Batuhan'ı seviyoruz, Batuhan ile hiçbir problemimiz olmadı. Fakat anneler, babalar onlar evlatları için daha hassas davranıyorlar. Geçen sene Aleyna'nın annesi bayağı aktifti. Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı. Bu akşam ekstraya katılacağım. Hanımefendi ile ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim şuanda finali bozmak istemiyorum. Gerekli cevabı da ekstrada vereceğim kendisine. Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler. Bir insanın evladı şampiyon olmadı diye organizasyonu karalaması bana çok doğru gelmiyor."

"NİSA, BATUHAN'DAN 3 KAT FAZLA OY ALDI"

Final bölümünden sonra Survivor Ekstra'ya katılan Acun Ilıcalı, Nisa'nın tüm SMS'lerde birinci olduğunu ve Batuhan'dan 3 kat fazla SMS aldığını söyledi. Ilıcalı, yapılan oylamada hiçbir yarışmacının hakkının yenmediğini de sözlerine ekledi.

BATUHAN: BENİM DE MEKTUBUM VAR, BEKLEYİN

Annesi ve Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevapsız kalan Batuhan Karacakaya ise Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Benim de bir mektubum var… Bekleyin" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, Survivor All Star 2022 sezonunda ünlüler takımında yer almaktaydı.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Şimdilerde ise Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİ VE FİLMLERİ

