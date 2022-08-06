Batuhan Karacakaya performansı, açıklamaları ve Survivor'daki yarışıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Survivor 2022 yarışmacı Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 yılında doğmuştur. 24 yaşındaki olan ve aslen İstanbullu olan Survivor Batuhan, Survivor 2021'de özellikle de su parkurlarında fark yaratmıştır. Çocuk yaşlarda Aşk-ı Memnu ile şöhreti yakalayan Batuhan'ın akıllarda kalan görüntüsü de o şekildeydi. Ancak geçtiğimiz yıl yarışmaya dahil olmasıyla hem yakışıklı hem de fiziksel performansıyla şaşırtan Batuhan'ın boyu 1.82, kilosu ise 75'tir.

BATUHAN KARACAKAYA MESLEĞİ NE?

Survivor 2022 yarışmacısı Batuhan Karacakaya 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmiştir. Batuhan Karacakaya'nın bu açıklamasıyla birlikte, hangi üniversiteden mezun olduğuyla ilgili de bazı bilgilere yanıt aranmıştır. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur.

Survivor Batuhan Karacakaya, reyting rekortmeni dizi Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil'i olarak tanınsa da, sonrasında birçok filmde ve dizide rol almıştır. Batuhan Karacakaya, şöhrete kavuştuğu Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde oynamıştır.

Dizinin sonlanmasıyla eğitimine ağırlık veren Survivor Batuhan Karacakaya üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisinde de oynamıştır.

Ailesinin, eğitim konusunda hassas olduğunu söyleyen Survivor Batuhan, oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda babası ile yaptığı bir konuşmadan da şöyle bahsediyor: "En başından beri ailem eğitimim konusunda hassas davrandı. Oyunculuk için ajansa yazıldığım dönem babam beni uyarmış, takdirlerim teşekkür olursa beni setten alacağını söylemişti."

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Dizileri

*2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)

*2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

*2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

*2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

*2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

*2004 / Büyük Buluşma (Tunç)