Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli?
Batuhan Karacakaya kaç yaşında merak ediliyor. Ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya kimdir ve nerelidir hayranları tarafından araştırılıyor. Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakteri ile tanınan Batuhan Karacakaya kaç yaşındadır araştırılıyor. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir?
Batuhan Karacakaya rol aldığı projelerden dolayı isminden sıkça söz ettiriyor. Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Batuhan Karacakaya kimdir ve kaç yaşındadır hayranları tarafından merak ediliyor. Batuhan Karacakaya son olarak 2022 Survivor All Star yarışmasına katılmıştır. Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…
Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997, İstanbul doğumludur. Türk oyuncudur. Sosyal medyada Bülent Ziyagil adıyla tanınır. Kendisi, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı.
Dizileri
2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)
2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
Filmleri
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012
Katıldığı Yarışmalar
Survivor 2021 - TV8 (Yedinci oldu)
Survivor 2022 - All Star - TV8
Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997, İstanbul doğumlu olup 25 yaşındadır.
Batuhan Karacakaya Instagram hesabı "karacakayaaa" kullanıcı isme sahip olup 749 bin takipçisi bulunuyor.