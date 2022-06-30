Batuhan Karacakaya rol aldığı projelerden dolayı isminden sıkça söz ettiriyor. Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Batuhan Karacakaya kimdir ve kaç yaşındadır hayranları tarafından merak ediliyor. Batuhan Karacakaya son olarak 2022 Survivor All Star yarışmasına katılmıştır. Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997, İstanbul doğumludur. Türk oyuncudur. Sosyal medyada Bülent Ziyagil adıyla tanınır. Kendisi, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı.

Dizileri

2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)

2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

Filmleri

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Dersimiz Atatürk - 2010

Bekle Beni - 2010

Uzun Hikâye - 2012

Katıldığı Yarışmalar

Survivor 2021 - TV8 (Yedinci oldu)

Survivor 2022 - All Star - TV8

BATUHAN KARACAKAYA KAÇ YAŞINDA?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997, İstanbul doğumlu olup 25 yaşındadır.

BATUHAN KARACAKAYA INSTAGRAM HESABI NE?

Batuhan Karacakaya Instagram hesabı "karacakayaaa" kullanıcı isme sahip olup 749 bin takipçisi bulunuyor.