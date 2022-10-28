2011 yılında Sihirli Annem dizisi ile kariyerine adım atan ve ardından da İntikam, Medcezir, Yaz'ın Öyküsü gibi dizilerde oynadı. Hayatı merak edilen Batuhan Ekşi kimdir? Batuhan Ekşi nereli ve kaç yaşında? Batuhan Ekşi hayatı ve biyografisi nedir?

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Batuhan Ekşi, Akademi 35,5'ta Vahide Perçin'den oyunculuk dersleri almıştır. Peki, Batuhan Ekşi kimdir? Batuhan Ekşi nereli ve kaç yaşında? Batuhan Ekşi hayatı ve biyografisi nedir?İşte detaylar haberimizde...

BATUHAN EKŞİ KİMDİR?

Batuhan Ekşi, 13 Ekim 1990, İstanbul doğumludur. Aslen İstanbulludur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Batuhan Ekşi, Akademi 35,5'ta Vahide Perçin'den oyunculuk dersleri almıştır.

TRT 1'de yayınlanmakta olan ve başrollerini Alina Boz ve Alp Navruz'un paylaştığı Elimi Bırakma adlı dizide Tarık karakterine hayat veren Batuhan Ekşi, 1.86 metre boyunda, 78 kilo ve Terazi burcudur.

DİZİ VE FİLMLER

2018 – Elimi Bırakma (Tarık Yelkenci) (TV Dizisi)

2017-2018 – Kalbimdeki Deniz (Mustafa) (TV Dizisi)

2015 – Yaz'ın Öyküsü (Ege) (TV Dizisi)

2015 – Göç Zamanı (Yusuf) (TV Dizisi)

2013 – İntikam (Anıl) (TV Dizisi)

2013 – Medcezir (Doruk) (TV Dizisi)

2012 – Göç (Yusuf) (TV Dizisi)

2011 – Sihirli Annem (TV Dizisi)