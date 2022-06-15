1999 Türk rapçi ve söz yazarı olan Batuflex'in hayatı merak ediliyor. Batuflex kimdir? Batuflex kaç yaşında, nereli? Batuflex ne demek? Batuflex şarkıları neler? Batuflex hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BATUFLEX KİMDİR?

Batuflex veya gerçek adıyla Batuhan Uzunkol (d. 1999, İstanbul), Türk rapçi ve söz yazarıdır. 28 Haziran 1999 yılında İstanbul'un Esenler ilçesinde dünyaya gelen Batuflex, Rap müziğe "Gucci Backpack" şarkısı ile adımını atmıştır. Fakat belli bir süre geçtikten sonra bu klipli şarkıyı gizliye almıştır[kaynak belirtilmeli] ve yayından kaldırmıştır. Ardından "Yükselmemi İstemezler" ve "Amcalar Geldiğinde" parçaları ile çıkış yaşamıştır. 2020 yılında "OKEY" adında bir EP yayınlamıştır. Cakal ile "Dumanı Pasla" isminde bir şarkı yayımlamıştır. 2021 yılında Uzi, Lvbel C5 ve Critical ile "AMCAS RMX" adında bir toplu düet yayımlamıştır. Daha sonra ise Lvbel C5 ile "Ralli" isimli bir şarkı çıkarmıştır. Bu şarkı sayesinde adını geniş kitlelere duyurmuştur. Sonrasında ise "Dalga", "Savage" ve "Paranoya"'yı çıkardıktan sonra Lvbel C5 ile bir düet olan "HONG KONG" adında bir şarkı yayımlamıştır.

Rap dünyasına Yükselmemi İstemezler isimli parça ile sağlam bir giriş yapmıştır. Ayrıca ATM, Kafa Roket, Amcalar Geldiğinde gibi parçalar ile rap dünyasında ki yerine sağlamlaştırmıştır. Özellikle Cakal ile düet olan "Dumanı Pasla" teklisi 2021 yılının Mart ayında yayınlanmış ve Spotify üzerinde 5 milyon stream elde etmeyi başarmıştır.

Dalga, ralli, Dünya Hain ve daha bir çok eserini rap severler ile buluşturmuştur. Lvbel C5 ile nasıl tanıştıklarını bir röportajda açıklamıştır. Kendisinin o dönemde İzmir'de yaşadığını ve Burak'ın kendisine instagram üzerinden ulaştığını birlikte bir şeyler yapabiliriz dediğini belirtmiştir. Ardından projeyi beğendiğini ve birlikte çalışmaya başladıklarını dile getirmiştir. O dönemde henüz yeni olduklarını ve şu anki gibi bir hayran kitlesine sahip olmadığını sözlerine eklemiştir.

Batuflex 23 yaşında ve 1.80 boyundadır.

Haberler.com - Gündem