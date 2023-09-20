Batu Han Yüksel kaç yıl doping cezası aldı ve Milli halterci Batu Han Yüksel kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Türkiye Halter Federasyonu, dopingle mücadele kapsamında Batu Han Yüksel'e kaç yıl ceza verildiği gündeme geliyor. Peki, Batu Han Yüksel kaç yıl doping cezası aldı? Milli halterci Batu Han Yüksel kimdir, kaç yaşında?

Türkiye Halter Federasyonu, dopingle mücadele kapsamında Batu Han Yüksel'e ceza verildiğini duyurdu. Batu Han Yüksel kaç yıl doping cezası aldı ve Milli halterci Batu Han Yüksel kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Batu Han Yüksel kaç yıl doping cezası aldı? Milli halterci Batu Han Yüksel kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

BATU HAN YÜKSEL KAÇ YIL DOPİNG CEZASI ALDI?

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Dopingle Mücadele Talimatının ilgili maddeleri gereğince 23 yaşındaki milli halterci Batu Han Yüksel'e 8 yıl hak mahrumiyeti cezasının verildiği belirtildi.

Batu Han, bu yıl Ermenistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 81 kiloda ikinci olmuştu. Batu Han Yüksel, koparmada 152 kg ile gümüş, silkmede 187 kg ile bronz madalya kazanırken toplamda 339 kg ile Avrupa ikinciliği elde etmişti.

MİLLİ HALTERCİ BATU HAN YÜKSEL KİMDİR?

Batu Han Yüksel, 4 Ekim 1999 yılında doğdu. 81 kg kategorisinde yarışan Türk halterci. 2019'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Koparmada 135 kilo kaldırarak beşinci, silkmede 177 kilo gümüş ve toplamda 312 bronz madalya kazanmış oldu.

Ermenistan'ın Erivan kentinde düzenlenen 2023 Avrupa Halter Şampiyonası'ında erkekler 81 kiloda Batu Han Yüksel, koparmada 152 kiloyla gümüş, silkmede 187 kiloyla bronz, toplamda ise 339 kiloyla gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu