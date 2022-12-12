Kim Milyoner Olmak İster'de dünkü yeni bölümde 1 milyonluk soru açıldı. Başarılı yarışmacı Batu Alıcı 1 milyonluk soruya ne cevap verdi merak edildi. Peki, Batu Alıcı ne kadar kazandı, 1 milyon TL kazandı mı? Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı 1 milyonluk soruya doğru cevap verdi mi, büyük ödülü aldı mı? Batu Alıcı kaç bin TL kazandı? Batu Alıcı yarışmadan çekildi mi, cevap verdi mi? İşte detaylar...

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner İster'de 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, 11. soruyu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Ancak tam bu sırada zilin çalması nedeniyle programın sonuna gelinmişti. Peki, Batu Alıcı ne kadar kazandı? Batu Alıcı 1 milyon TL kazandı mı? Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı 1 milyonluk soruya doğru cevap verdi mi?

BATU ALICI NE KADAR ÖDÜL KAZANDI?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ender görülen anlardan biri yaşandı. 1 milyon lira değerindeki son soruya gelen genç, "Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu karşısında doğru cevaptan emin olamayınca yarışmadan çekilme kararı aldı. Devam etme kararı alsaydı B şıkkını söyleyeceğini belirten genç, doğru cevabın A şıkkı olduğunu görünce "Oh be" diyerek rahat bir nefes aldı.

Batu Alıcı yarışmadan çekildi ve 400 bin TL kazanmış oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU NEDİR?

Final sorusunda "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" diye soruldu. Şıklar ise şu şekilde verildi:

A: Bala Hatun (Doğru yanıt)

B: Banu Çiçek

C: Bamsı Beyrek

D: Bayındır Han

BATU ALICI SORUYA CEVAP VERDİ Mİ?

Doğru cevabı A şıkkı olan soruyla ilgili 20 yaşındaki yarışmacı yanıttan emin olamadı ve çekilme kararı aldı. Bunun üzerine İmirzalıoğlu, "Peki, devam etseydin hangi şıkkı seçersin?" diye sordu. Bunun üzerine Alıcı, B şıkkı olan Banu Çiçek yanıtını vereceğini söyledi. Doğru cevabın Bala Hatun olduğunu gören "Oh be" diyerek rahat bir nefes aldı.