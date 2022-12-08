Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran Batu Alıcı'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Batu Alıcı kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Batu Alıcı kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi okulda okuyor? Batu Alıcı 1 milyonu kazandı mı? İşte detaylar...

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Batu Alıcı kimdir? Batu Alıcı kaç yaşında? Batu Alıcı 1 milyonu aldı mı? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Batu Alıcı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Batu Alıcı kaç bin TL kazandı? Bilgiler sizlerle...

BATU ALICI KİMDİR?

Batu Alıcı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Bursalı olan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Annesi tekstil, babası ise makine mühendisidir. Sporla ilgilenen Batu Alıcı, basketbol ve tenisin yanı sıra Kayak Sporuna ilgilenir. Okulun kayak takımında yer alan Batu Alıcı eğitim hayatına devam etmektedir.

1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.

Batu Alıcı 400 bin TL'lik soruyu doğru cevaplandırarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Yarışmanın yeni bölümünde 1 milyon TL'lik soru açılacak ve Batu Alıcı bu soruyu bilmeye çalışacak.

BATU ALICI KAÇ BİN TL ÖDÜL KAZANDI?

Henüz yarışma bitmedi. Yeni bölümde 1 milyonluk soru açılacak. Eğer Batu Alıcı sorudan çekilirse 400 bin TL kazanmış olacak. Soruya doğru cevap verirse 1 milyon kazanacak ve eğer yanlış cevaplarda 30 bin TL kazanmış olacak.