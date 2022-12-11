Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak Batu Alıcı hayatı ve biyografisi!
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Kim Milyoner İster yarışmasında genç bir yarışmacı, 11. soruyu da bilerek 1 milyon TL değerindeki final sorusunu açtırmayı başardı. Bunun üzerine izleyiciler Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? araştırıyor. Peki, Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak Batu Alıcı hayatı ve biyografisi nedir?
Yarışmaya katılan Batu Alıcı isimli genç, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Vatandaşlar ise 1 milyon TL'lik sorunun gündeme gelmesinin ardından Kim Milyoner Olmak İsterBatu Alıcı kimdir? araştırılıyor. Peki, Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak Batu Alıcı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
BATU ALICI KİMDİR?
ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Bursalıdır. Babası makine; annesi tekstil mühendisidir.
2020 yılında girdiği üniversite sınavında 404. oldu. Kayak, basketbol ve tenis sporuyla ilgileniyor. Beşiktaşlı.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 11. SORU NE?
SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?
A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara
B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara
C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (DOĞRU CEVAP)
D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara