Battalgazi Belediyesi'nden işyeri ve arazi satışı

Battalgazi Belediyesi, Alacakapı ve Çolaklı mahallelerinde bulunan işyerleri ve arazilerin satışını açık artırma usulüyle yapacak.

Battalgazi Belediyesi tarafından Alacakapı Mahallesi'nde bulunan 23 adet işyerinin ve Çolaklı Mahallesi'nde bulunan 1 parselin satışı yapılacak. Açık artırma usulüyle ihale şeklinde yapılacak olan satışlara isteyen herkes katılabilecek.

Battalgazi Belediyesi tarafından Eskimalatya'da yapılan meydan düzenlemesi çerçevesinde yapımı tamamlanan 23 adet iş yerinin ve 1 parselin satışı yapılacak. Alacakapı Mahallesi'nde 6719 parselde bulunan iş yerleri ve Çolaklı Mahallesi'nde 216 Ada 1 parselde bulunan akaryakıt ve işyeri imarı olan arazi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.Maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yapılacak satışlar Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacak.

Çolaklı Mahallesi'nde bulunan 1 parselin satışı 25 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te, Alacakapı Mahallesi'nde 23 işyerinin satışı ise 26 Ekim Perşembe günü saat 9.00'da başlayacak ve 31 Ekim Perşembe gününe kadar ayrı ayrı yapılacak. İhaleye çıkarılan taşınmazlara ilişkin ihale şartname ve ekleriyle ihale hakkında bilgi Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden alınabilecek. Aynı zamanda www.battalgazi.bel.tr adresinden ihaleler kısmından detaylı bilgilere ulaşılabilir. - MALATYA