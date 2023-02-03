Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Battal İlgezdi hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Battal İlgezdi'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi kaç yaşında, nereli? Battal İlgezdi hangi partiden? Battal İlgezdi hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Battal İlgezdi hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Battal İlgezdi'nin hayatını araştırıyor. Peki, Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi kaç yaşında, nereli? Battal İlgezdi hangi partiden? Battal İlgezdi hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?

11 Mart 1959 tarihinde Malatya'da doğan Battal İlgezdi, İlkokulu Malatya'da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Battal İlgezdi, aile şirketlerinde görev alarak ticaret hayatına atıldı.

Öğrencilik yıllarında katıldığı siyaset yaşamını, 1984 yılında SODEP'de sürdürmeye başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı ve yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir'in kurucu belediye başkanı oldu.

Ardından 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerini de kazanan Battal İlgezdi, üç dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Evli olan Battal İlgezdi, Fransızca biliyor.