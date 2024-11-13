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Batshuayi'yi dolandırıldı mı?

Batshuayi'yi dolandırıldı mı?
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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'yi 200 bin avro dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Peki, Batshuayi'yi dolandırıldı mı?

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, danışmanlık hizmeti aldığı H.B. tarafından 200 bin avro dolandırıldığını iddia etti. H.B. gözaltına alındı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Batshuayi'yi dolandırıldı mı?

BATSHUAYİ'Yİ DOLANDIRILDI MI?

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'yi 200 bin avro dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren H.B'ye, 6 aylık kirasını ödemesi ve araç temin etmesi için Beşiktaş'ta 200 bin avro para ödedi.

Araç temininin yapılmaması ve kiranın da ödenmemesi üzerine Belçikalı futbolcu H.B'den şikayetçi oldu. Şüpheli H.B, polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü. Ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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