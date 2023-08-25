Fenerbahçe Batshuayi için Premier Lig'den gelen teklifi elinin tersiyle itti

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan 4 milyon euro'luk teklif geldi. Ancak bu teklif, sarı-lacivertli kulüp tarafından reddedildi. Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan resmi teklif geldi.

FENERBAHÇE 4 MİLYONU REDDETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekibinin Michy Batshuayi için yaptığı 4 milyon euroluk teklif, sarı lacivertli kulüp tarafından reddedildi.

KULÜBÜN TALEBİ 10-12 MİLYON

Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtilirken, yıldız oyuncu ile Premier Lig'den bir takımın daha ilgilendiği ifade edildi.