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Fenerbahçe Batshuayi için Premier Lig'den gelen teklifi elinin tersiyle itti

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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan 4 milyon euro'luk teklif geldi. Ancak bu teklif, sarı-lacivertli kulüp tarafından reddedildi. Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan resmi teklif geldi.

FENERBAHÇE 4 MİLYONU REDDETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekibinin Michy Batshuayi için yaptığı 4 milyon euroluk teklif, sarı lacivertli kulüp tarafından reddedildi.

Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan teklif geldi

KULÜBÜN TALEBİ 10-12 MİLYON

Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtilirken, yıldız oyuncu ile Premier Lig'den bir takımın daha ilgilendiği ifade edildi.

Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan teklif geldi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Futbol

Michy Batshuayi Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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