Fenerbahçe Batshuayi için Premier Lig'den gelen teklifi elinin tersiyle itti
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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan 4 milyon euro'luk teklif geldi. Ancak bu teklif, sarı-lacivertli kulüp tarafından reddedildi. Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan resmi teklif geldi.
FENERBAHÇE 4 MİLYONU REDDETTİ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekibinin Michy Batshuayi için yaptığı 4 milyon euroluk teklif, sarı lacivertli kulüp tarafından reddedildi.
KULÜBÜN TALEBİ 10-12 MİLYON
Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtilirken, yıldız oyuncu ile Premier Lig'den bir takımın daha ilgilendiği ifade edildi.