Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu akşam sarı-lacivertli formayla son maçına çıkabilecek olması nedeniyle konu hakkındaki araştırmalar sürüyor. Peki, Batshuayi Twente maçında oynayacak mı? Batshuayi Twente maçında kadroda mı? Batshuayi Twente - Fenerbahçe maçına çıkacak mı?

Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Twente ile karşılaşacak. İlk maçı 5-1 kazanan temsilcimiz gruplara kalma yolunda büyük avantaj elde ederken, Hollanda ekibi ile oynanacak maç bir başka anlam daha taşıyor. Peki, Batshuayi Twente maçında oynayacak mı? Batshuayi Twente maçında kadroda mı? BatshuayiTwente - Fenerbahçe maçına çıkacak mı?

BATSHUAYİ TWENTE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Micht Batshuayi, son kez Fenerbahçe formasını giyebilir. Nottingham Forest forması giymesi beklenen Belçikalı golcünün karşılaşmanın ardından İngiltere'ye uçması bekleniyor.Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin satışı konusunda Nottingham Forest ile 6.5 milyon euroya anlaşma sağladı. Deneyimli golcü daha önce İngiltere'de Chelsea ve Crystal Palace formaları giydi. Batshuayi Fenerbahçe'de 38 maçta sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.