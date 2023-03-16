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Batshuayi sakatlandı mı? Sevila maçında Batshuayi sakatlandı mı, neden çıktı?

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Jorge Jesus, üçlü savunma kurgusunu sahaya sürdü. Maç sırasında Fenerbhaçe Batshuayi ile atağa çıkarken yerde kaldı. Peki, Batshuayi

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, Sevilla ile karşılaşıyor. Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Zajc, Arda Güler, Batshuayi, Valencia. Sarı-Lacivertliler baskılı başladı. Batshuayi ise 17. dakikada sahadan çıktı.Batshuayi sakatlandı mı? Sevila maçında Batshuayi sakatlandı mı, neden çıktı?

BATSHUAYİ SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe Sevilla maçında, temsilcimiz atağa çıkarken topla hareketlenen Batshuayi, yerde kaldı. Sedye ile kenara gelen Batshuayi sakatlanırken yerine başka bir takım arkadaşı girdi. Batshuayidurumu sağlık taraması sonrası belli olacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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