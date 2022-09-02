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Batshuayi maaş ne kadar alacak? Fenerbahçe Batshuayi için bonvervis bedeli ne kadar ödedi? Batshuayi Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak?

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Batshuayi maaş ne kadar alacak? Fenerbahçe Batshuayi için bonvervis bedeli ne kadar ödedi? Batshuayi Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak?

Fenerbahçe uzun süredir aradığı golcüyü sonunda buldu. Sarı-lacivertliler, İngiliz devi Chelsea'den Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi resmen kadrosuna kattı. Transferin gerçekleşmesinin ardından Batshuayi maaş ne kadar alacak? Fenerbahçe Batshuayi için bonvervis bedeli ne kadar ödedi? Batshuayi Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak? Batshuayi maaş!

Batshuayi maaş merak ediliyor. Fenerbahçe uzun süredir aradığı golcüyü sonunda buldu. Sarı-lacivertliler, İngiliz devi Chelsea'den Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi resmen kadrosuna kattı. Transferin gerçekleşmesinin ardından Batshuayi maaş ne kadar alacak? Fenerbahçe Batshuayi için bonvervis bedeli ne kadar ödedi? Batshuayi Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak? Batshuayi maaşı haberimizde...

BATSHUAYİ MAAŞI NE KADAR?

Fenerbahçe, Chelsea'den Michy Batshuayi'yi 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Belçikalı golcü ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Sarı-lacivertliler bu transfer için Chelsea'ye 3.5 milyon euro bonservis ücreti öderken, futbolcu ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Batshuayi maaş ne kadar alacak? Fenerbahçe Batshuayi için bonvervis bedeli ne kadar ödedi? Batshuayi Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak?

"ÇOK MUTLUYUM"

Belçikalı golcü imza sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok heyecanlı ve mutluyum. Bu ülkeye döndüğüm, özellikle de Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Geldiğim andan bu yana çok iyi karşılandım." ifadelerini kullandı.

Batshuayi maaş ne kadar alacak? Fenerbahçe Batshuayi için bonvervis bedeli ne kadar ödedi? Batshuayi Fenerbahçe'de ne kadar kazanacak?

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