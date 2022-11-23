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Batshuayi kiralık mı? Fenerbahçe Batshuayi'yi kiraladı mı, bonservisini aldı mı?

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Batshuayi kiralık mı? Fenerbahçe Batshuayi'yi kiraladı mı, bonservisini aldı mı?

Michy Batshuayi hem Süper Lig'te hem de milli takımda gollerine devam ediyor. Fenerbahçeli taraftarlar Batshuayi kiralık mı? Fenerbahçe Batshuayi'yi kiraladı mı, bonservisini aldı mı? Merak ediyor.

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Batshuayi kiralık mı? Michy Batshuayi hem Süper Lig'te hem de milli takımda gollerine devam ediyor. Fenerbahçeli taraftarlar Batshuayi kiralık mı? Fenerbahçe Batshuayi'yi kiraladı mı, bonservisini aldı mı? Merak ediyor. İşte detaylar...

BATSHUAYİ KİRALIK MI?

Michy Batshuayi Fenerbahçe'nin kiralık futbolcusu değildir. Fenerbahçe Chelsea'den Batshuayi'yi bonservisi ile birlikte transfer etmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3 milyon 500 bin avro ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Ayrıca açıklamada, oyuncuya her yıl için 3 milyon avro ödeneceği belirtilmişti.

Batshuayi kiralık mı? Fenerbahçe Batshuayi'yi kiraladı mı, bonservisini aldı mı?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Michy Batshuayi Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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