UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçeli taraftarların heyecanla beklediği maç hakkında merak edilenler arasında Batshuayi Kayserispor maçında oynayacak mı? Batshuayi Kayserispor maçında var mı, yok mu? soruları yer aldı.

Lig'de Beşiktaş'a 4-2'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Jorge Jesus'un takımın başında yer alacağı mücadele Portekizli çalıştırıcı için hayati önem taşıyor. Heyecanla beklenen Fenerbahçe - Kayserspor maçı hakkında merak edilenler var. Futbolseverler Batshuayi Kayserispor maçında oynayacak mı? Batshuayi Kayserispor maçında var mı, yok mu? sorularını araştırıyor.

BATSHUAYİ KAYSERİSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Kayserispor, kupada bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 7 galibiyet alırken 3 maç berabere bitti ve 3 maçı da Kayserispor kazandı. Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe;

Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Arda, Zajc, Emre, Valencia, Pedro

Kayserispor;

Bilal, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Lionel Carole, Arif, Cardoso, Emrah, Mane, Bensah, Ackah, Thiam