Batshuayi golü izle! (VİDEO) Michy Batshuayi Belçika golü! Batshuayi'nin Kanada'ya attığı gol!
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi Dünya Kupası'nda gollerine devam ediyor. Batshuayi Dünya Kupası'nda attığı gol ile sosyal medyada gündem oldu. Peki, Batshuayi'nin Dünya Kupası'nda attığı gol videosu nereden izlenir? İşte, Michy Batshuayi Belçika golü! Batshuayi'nin Kanada'ya attığı gol!
Batshuayi Dünya Kupası gol videosu! Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi Dünya Kupası'nda gollerine devam ediyor. Batshuayi Dünya Kupası'nda attığı gol ile sosyal medyada gündem oldu. Peki, Batshuayi'nin Dünya Kupası'nda attığı gol videosu nereden izlenir? İşte, Michy Batshuayi Belçika golü! Batshuayi'nin Kanada'ya attığı gol haberimizde...
BATSHUAYİ GOL VİDEOSU
Bu akşam Dünya Kupası'nda Belçika ile Kanada karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 44. dakikasında Michy Batshuayi Belçika'yı öne geçiren golü attı. Batshuayi'nin attığı gol maçın hemen ardından TRT Spor YouTube kanalında yayınlanacaktır.
BATSHUAYİ'NİN ATTIĞI GOL
Michy Batshuayi'nin Dünya Kupası'nda attığı golü izlemek için BATSHUAYİ'NİN ATTIĞI GOL yazısına tıklayınız.