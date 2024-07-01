Batshuayi Galatasaray ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Batshuayi kaç yıllığına Galatasaray ile anlaştı?

Batshuayi Galatasaray ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray, ilk transferini ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak yaptı. Pek, Batshuayi Galatasaray ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Detaylar...

BATSHUAYİ GALATASAY İLE KAÇ YILLIK İMZALADI?

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Belçikalı golcüye 3 taksitte 3 milyon euro imza parası verecek olan sarı-kırmızılılar, yıllık 3 milyon euro da maaş ödeyecek. Öte yandan Cimbom'un bu transferi saat 19.05'te açıklaması dikkat çekti.

BUGÜN İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi transfer etti. Batshuayi, bugün saat 12.00 sularında resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

19.05'TE KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Batshuayi transferini saat 19.05'te KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamayla birlikte tecrübeli golcünün maliyeti de belli oldu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.