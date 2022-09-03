Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batshuayi forma numarası! Batshuayi Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek?

Gündem Haberleri

Batshuayi forma numarası! Batshuayi Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek?

Fenerbahçe, Chelsea'den Michy Batshuayi'yi 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Belçikalı golcü ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Batshuayi Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek? Batshuayi forma numarası!

Batshuayi forma numarası! Fenerbahçe, Chelsea'den Michy Batshuayi'yi 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Belçikalı golcü ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Batshuayi Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek? Batshuayi forma numarası belli oldu mu? İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'nin kaç numaralı formayı giyeceği henüz açıklanmadı. Fenerbahçe tarafından Batshuayi transferi şu şekilde duyuruldu:

Batshuayi forma numarası! Batshuayi Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek?

Batshuayi forma numarası! Batshuayi Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek?

Sarı-lacivertliler bu transfer için Chelsea'ye 3.5 milyon euro bonservis ücreti öderken, futbolcu ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Batshuayi forma numarası! Batshuayi Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek?

Belçikalı golcü imza sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok heyecanlı ve mutluyum. Bu ülkeye döndüğüm, özellikle de Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Geldiğim andan bu yana çok iyi karşılandım." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Michy Batshuayi resmen Fenerbahçe'de! İşte bonservis ücretiSon Dakika: Michy Batshuayi resmen Fenerbahçe'de! İşte bonservis ücreti Fenerbahçe'den ayrılan genç kaleci Berke Özer, Portimonense ile resmi sözleşme imzaladıFenerbahçe'den ayrılan genç kaleci Berke Özer, Portimonense ile resmi sözleşme imzaladı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe hala açık ara en büyük favoriSüper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe hala açık ara en büyük favori
Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Michy Batshuayi Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title