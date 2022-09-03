Batshuayi forma numarası! Batshuayi Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek?

Batshuayi forma numarası! Fenerbahçe, Chelsea'den Michy Batshuayi'yi 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Belçikalı golcü ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Batshuayi Fenerbahçe'de kaç numaralı formayı giyecek? Batshuayi forma numarası belli oldu mu? İşte detaylar...

BATSHUAYİ FORMA NUMARASI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi'nin kaç numaralı formayı giyeceği henüz açıklanmadı. Fenerbahçe tarafından Batshuayi transferi şu şekilde duyuruldu:

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sarı-lacivertliler bu transfer için Chelsea'ye 3.5 milyon euro bonservis ücreti öderken, futbolcu ile de 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Belçikalı golcü imza sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok heyecanlı ve mutluyum. Bu ülkeye döndüğüm, özellikle de Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Geldiğim andan bu yana çok iyi karşılandım." ifadelerini kullandı.