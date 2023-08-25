Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Takımda kalacak mı, gidecek mi?

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan resmi teklif geldi. Peki Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Takımda kalacak mı, gidecek mi?

Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan resmi teklif geldi. Peki Batshuayi Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Takımda kalacak mı, gidecek mi? Detaylar...

BATSHUAYİ FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'ye Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan 4 milyon euro'luk teklif geldi. Ancak bu teklif, sarı-lacivertli kulüp tarafından reddedildi. Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtildi.

FENERBAHÇE 4 MİLYONU REDDETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İngiliz ekibinin Michy Batshuayi için yaptığı 4 milyon euroluk teklif, sarı lacivertli kulüp tarafından reddedildi.

KULÜBÜN TALEBİ 10-12 MİLYON

Fenerbahçe'nin Batshuayi için 10-12 milyon euro arasında bir teklif beklediği belirtilirken, yıldız oyuncu ile Premier Lig'den bir takımın daha ilgilendiği ifade edildi.