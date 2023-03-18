Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Futboleverlerin merak ettikleri arasında ise Batshuayi Alanyaspor maçında yok mu, neden yok? Batshuayi sakat mı, kaç maç yok? soruları yer alıyor.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaşması oynanacak. Fenerbahçe taraftarlarının gündeminde ise maçta yer almayacak olan futbolcular oldu. Merak edilenler arasında ise Batshuayi Alanyaspor maçında yok mu, neden yok? Batshuayi sakat mı, kaç maç yok? soruları yer aldı. İşte tüm detaylar...

BATSHUAYİ ALANYASPOR MAÇINDA YOK MU, NEDEN YOK?

Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olmasının ardından puan farkını azaltmak isteyen sarı-lacivertliler, zorlu deplasmana sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi ile sarı kart cezalısı olan Attila Szalai'den yoksun çıkacak. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor. İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

4 YILDIZ YOK

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.