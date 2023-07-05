Batman Valisi Mereto Dağı'na tırmandı

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 metre yüksekliğindeki Mereto Dağı'na tırmandı. Vali Canalp ve beraberindekiler, zirveye ulaşmak için bir saat süren yürüyüş gerçekleştirdi. Vali Canalp, bu güzellikleri görmekten mutluluk duyduğunu belirterek herkesi bu deneyimi yaşamaya davet etti.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde 2 bin 973 metre yüksekliğindeki Mereto Dağı'na tırmandı.

Mereto Dağı eteklerindeki Purşeng Yaylasına kadar araçlarla giden Vali Canalp ve beraberindekiler bir saat süren yürüyüşün ardından Mereto Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Vali Canalp, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, bu güzellikleri görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Herkesi bu güzellikleri görmeye, yaşamaya, hissetmeye davet ediyorum." dedi.

Canalp'e Sason Kaymakamı Murat Mete, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Ali Aydemir ve vatandaşlar da eşlik etti.