Binlerce kişinin ev sahibi olmak için başvurduğu TOKİ sosyal konut projesinin ardından, kura çekiminin yapılacağı tarihler, Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu. Bugün ise Batman'da kura çekilişi yapılıyor. Peki, Batman TOKİ 2022 kurası canlı izle! TOKİ Batman 550 konut kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta?

BatmanTOKİ kura çekilişi sonuçları, sabah saat 10.00 itibariyle birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi, akşam saatlerinde sonuçları ile erişime açılacak. Peki, Batman TOKİ 2022 kurası canlı izle! TOKİ Batman 550 konut kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

BATMAN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2023'ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

Çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum, etap etap yapılacak TOKİ sosyal konut projesi kura çekiminin kasım ayında başlayacağını, 2023 mart ayında sona ereceğini duyurdu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kasım'ın ilk haftası başlayacak kura çekimlerinin ilk etapta 250,000 konutu kapsayacağını açıkladı.

BATMAN TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE!

IĞDIR VE BATMAN TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

IĞDIR VE BATMAN TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA!