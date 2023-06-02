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Batman milletvekili sayısı kaç? Batman milletvekilleri: AK Parti, Yeşil Sol Parti Parti milletvekilleri kim?

Batman milletvekili sayısı kaç? Batman milletvekilleri: AK Parti, Yeşil Sol Parti Parti milletvekilleri kim?

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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Batman milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?

Batman milletvekili sayısı kaç? Batman milletvekilleri kim? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Batman milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

FERHAT NASIROĞLU

KESKİN BAYINDIR

ZEYNEP ODUNCU

MEHET RÜŞTÜ TİRYAKİ

NURTEN ERTUĞRUL

Batman'dan TBMM'ye 5 milletvekili girmiştir.

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Milletvekili Batman Gündem Politika Haberler

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