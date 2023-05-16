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Batman milletvekil listesi! 28. Dönem Batman AK Parti, Yeşil Sol Parti milletvekilleri kimler! Batman milletvekili seçim sonuçları!

Batman milletvekil listesi! 28. Dönem Batman AK Parti, Yeşil Sol Parti milletvekilleri kimler! Batman milletvekili seçim sonuçları!

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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Batman milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Batman milletvekilleri kimler? Batman seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...

2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz

BATMAN MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Batman milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Batman milletvekilleri kim? AK Parti, YSP Batman milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

BATMAN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Ferhat Nasıroğlu

Serkan Ramanlı

Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:

Keskin Bayındır

Zeynep Oduncu

Mehmet Rüştü Tiryaki

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

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