Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobil çarpışması: 8 kişi yaralandı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
İlçenin Yolağzı Mahallesi mevkisinde 47 ACR 943 plakalı otomobil ve 07 FUA 77 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil