Batman Havalimanı'nda bulunan tek pist Eylül ayında bakıma alınacak. Havalimanının kapalı olmasından ötürü yolcular, en yakın havalimanı olan Diyarbakır Havalimanına yönelecek. Batman Havalimanı açık mı kapalı mı 2023? Batman Havalimanı ne zaman kapanacak ve ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Batman Havalimanı önümüzdeki ay uçuşa kapalı olacak. Konu hakkında vatandaşlar, Batman Havalimanı açık mı kapalı mı 2023? Batman Havalimanı ne zaman kapanacak ve ne zaman açılacak? araştırması yapıyor. İşte bilgiler...

BATMAN HAVALİMANI KAPALI MI OLACAK 2023?

Batman Havalimanı tadilata girmesi nedeniyle eylül ayında uçuşlara kapatılacak. Yolcular, mağduriyet oluşmaması için 5,5 liraya Diyarbakır Havalimanı'na getirilip götürülecek.

Batman Havalimanı'nda bulunan tek pist Eylül ayında bakıma alınacak. Havalimanının kapalı olmasından ötürü yolcular, en yakın havalimanı olan Diyarbakır Havalimanına yönelecek. Vatandaşların mağdur olmaması için Belediye tarafından eylül ayı boyunca uçak yolcularına 5,5 liraya ring hizmeti verilecek.

EN DÜŞÜK OTOBÜS TARİFESİYLE HİZMET VERİLECEK

En düşük otobüs tarifesiyle Diyarbakır Havalimanı'na hizmet vereceklerini söyleyen Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, eylül ayı aynı zamanda Batman Havalimanı için pistin yenilenmesi ayı olacağını söyledi.

Yaklaşık bir aylık bir dönem boyunca uçakların iniş-kalkışa kapalı olacağını belirten Vali Canalp, "Bu süre zarfında bizde Batman Belediyesi olarak belli otobüslerimizi Diyarbakır Havalimanı ile Batman'ın içine ring şeklinde hizmet vereceğiz. Vatandaşlarımız belediyemiz sınırları içerisindeki en düşük otobüs ücret tarifesiyle, uçak biletlerini göstermek suretiyle 5,5 lirayla Batman'dan Diyarbakır Havalimanı'na, aynı şekilde Diyarbakır Havalimanı'ndan Batman'a ulaşım imkanına bir aylık süreç boyunca kavuşmuş olacaklar. Belediye olarak vatandaşlarımızın en az şekilde mağdur olması için böyle bir imkanı sağlayacağız" dedi.

"RUTİN BİR YENİLEME İŞLEMİ"

Havalimanındaki bakımın rutin bir yenileme işlemi olduğunu söyleyen Canalp, "Belli bir periyodik dönem içerisinde uçakların inmiş olduğu pistlerin yenilemesi gerekiyor. Bizim pistimizin de yenilenme sürecine girdiği için rutin bir yenileme işlemidir bu. Bir aylık bir süreyi kapsayacak ve bizde bu hizmeti vermeye başlayacağız" diye konuştu.

"GECE SAATLERİ DE SEFERLER KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Uçak saatlerinin bilgileri alınıp seferlerin kesintisiz yapılacağını aktaran Canalp, "Gece saatleri de dahil olmak üzere seferler kesintisiz sürecek. Uçakların indiği saat bilgilerini alacağız ve hangi saatlerde uçak var ise, sabahın erken saatleri de olsa bu hizmeti bir ay boyunca sürdüreceğiz" dedi.