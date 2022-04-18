Batman deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 18 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Batman deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 18 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Batman deprem son dakika haberleri.

BATMAN DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER

Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Batman şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.

Tarih Ülke Büyüklük İl İlçe Köy Diğer Enlem Boylam Derinlik Tip 18.04.2022 04:47:57 - 2.0 - - - Akdeniz, 16.18 km. D 36.4623 28.7558 42.94 ML 18.04.2022 03:31:05 Türkiye 1.6 Bursa Mustafakemalpasa - - 40.0585 28.6173 7.02 ML 18.04.2022 02:44:07 - 2.6 - - - Akdeniz, 50.62 km. K 35.9508 30.9235 6.98 ML 18.04.2022 00:59:44 Türkiye 1.7 Izmir Menderes - - 38.2625 27.2385 7.00 ML 18.04.2022 01:32:02 Türkiye 1.4 Kahramanmaras Elbistan - - 38.2161 37.1900 7.23 ML 18.04.2022 01:30:23 Türkiye 1.5 Denizli Pamukkale - - 37.9478 29.1701 14.89 ML 18.04.2022 01:09:42 Türkiye 1.4 Mugla Ula - - 37.1213 28.3893 3.14 ML 18.04.2022 01:15:00 Türkiye 1.7 Denizli Beyagaç - - 37.2210 28.7841 7.07 ML 18.04.2022 00:43:59 Türkiye 2.5 Mus Bulanik - - 38.9943 42.0278 9.86 ML 18.04.2022 00:57:29 Türkiye 1.6 Aydin Nazilli - - 37.9876 28.4196 6.95 ML 18.04.2022 00:27:37 Türkiye 1.8 Izmir Buca - - 38.2796 27.2258 7.00 ML 18.04.2022 00:21:15 Türkiye 1.7 Izmir Menderes - - 38.2655 27.2346 7.00 ML 18.04.2022 00:27:38 Türkiye 1.4 Kastamonu Tosya - - 41.0976 34.0998 6.72 ML

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 18 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 18 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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