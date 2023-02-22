Batman deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Batman'da deprem mi oldu? Batman deprem şiddeti ne?

Batman deprem oldu mu ve Batman'da deprem şiddeti ne? soruları merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Batman deprem mi oldu? Az önce Batman'da deprem mi oldu? Batman deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

Malatya kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Batman'da gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Batman'da deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Batman deprem mi oldu? Az önce Batman'da deprem mi oldu? Batman deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

BATMAN DEPREM Mİ OLDU?

Diyarbakır Çukurköy ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilmiştir.