Batman deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika B depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Batman deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Batman deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Batman depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Batman deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Batman deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Batman deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Batman depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BATMAN DEPREM Mİ OLDU?

Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bingöl, beraberinde 5 ille birlikte AFAD tarafından afet bölgesi ilan edilmişti. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, Kayseri ve Muş gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

BATMAN SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL