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Batman deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika B depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Batman deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika B depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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AFAD ve Kandilli verilerine göre Batman deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Batman deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Batman depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Son Dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiSon Dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Batman deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Batman deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Batman deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Batman depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BATMAN DEPREM Mİ OLDU?

Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Bingöl, beraberinde 5 ille birlikte AFAD tarafından afet bölgesi ilan edilmişti. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı, Kayseri ve Muş gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

Batman deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika B depremleri! 7 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BATMAN SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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