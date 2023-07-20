Batman'da Şiirli Araba Satışı

Batmanlı bir vatandaş, ilan sitesinde aracını yazdığı şiirle satışa çıkardı. Şiirde aracının özelliklerini ve duygularını anlatan vatandaş, dikkat çeken bir ilan paylaşımı yaptı.

Batman'da bir vatandaş, bir ilan sitesinde arabasını yazdığı şiirle satışa sundu.

Mehmet Batman ismiyle bir ilan sitesinde aracını satışa sunan Batmanlı vatandaş, aracına methiyeler dizerek, sıra dışı bir araç satış ilanı paylaşımına imza attı. Araç, şu sözlerle ilana koyuldu:

"Şiir gibisin Chevrolet

Yedek parçası yok piyasası az dediler

Seni bilmeyenler cahilce eleştirdiler

Tereddütsüz aldım hiç kimseye sormadım

Bakım ve masraf yapmakla kafamı yormadım

Yakıt tüketimi az konforu yüksektir

Sahibinin gönlünde tıpkı bir bebektir

Bindikçe daha da sevdim gönlümde yer edindin

Yıllarca arayıpta bulamadığım efsane sendin

Geniş bagaj hacmiyle her yükümü aldın

Derede bayırda hiç yari yolda bırakmadın

Yollarda sana caka atmak isteyenler oldu

Niceleri geriden gelerek dumanını soludu

Koy yakıtı sür istediğin yola gönül rahatlığıyla

Aile arabası sadeliği makam arabası ağırlığıyla

Ülkede vergiler harçlar aldı başını gidiyor artık

Her gün yükselip belimizi büken fiyatlardan bıktık

Gönül isterdi her zaman seninle yola çıkmayı

Şartlar mecbur bırakıyor seninle ayrılmayı

Gözümde gönlümde efsanesin Chevrolet

Satmak zorunda kaldığım için beni affet." - BATMAN