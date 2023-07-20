Batman'da Şiirli Araba Satışı
Emlak Haberleri
Batmanlı bir vatandaş, ilan sitesinde aracını yazdığı şiirle satışa çıkardı. Şiirde aracının özelliklerini ve duygularını anlatan vatandaş, dikkat çeken bir ilan paylaşımı yaptı.
Batman'da bir vatandaş, bir ilan sitesinde arabasını yazdığı şiirle satışa sundu.
Mehmet Batman ismiyle bir ilan sitesinde aracını satışa sunan Batmanlı vatandaş, aracına methiyeler dizerek, sıra dışı bir araç satış ilanı paylaşımına imza attı. Araç, şu sözlerle ilana koyuldu:
"Şiir gibisin Chevrolet
Yedek parçası yok piyasası az dediler
Seni bilmeyenler cahilce eleştirdiler
Tereddütsüz aldım hiç kimseye sormadım
Bakım ve masraf yapmakla kafamı yormadım
Yakıt tüketimi az konforu yüksektir
Sahibinin gönlünde tıpkı bir bebektir
Bindikçe daha da sevdim gönlümde yer edindin
Yıllarca arayıpta bulamadığım efsane sendin
Geniş bagaj hacmiyle her yükümü aldın
Derede bayırda hiç yari yolda bırakmadın
Yollarda sana caka atmak isteyenler oldu
Niceleri geriden gelerek dumanını soludu
Koy yakıtı sür istediğin yola gönül rahatlığıyla
Aile arabası sadeliği makam arabası ağırlığıyla
Ülkede vergiler harçlar aldı başını gidiyor artık
Her gün yükselip belimizi büken fiyatlardan bıktık
Gönül isterdi her zaman seninle yola çıkmayı
Şartlar mecbur bırakıyor seninle ayrılmayı
Gözümde gönlümde efsanesin Chevrolet
Satmak zorunda kaldığım için beni affet." - BATMAN