Batman'da otomobil takla attı: 4 yaralı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Dövecik Köyü mevkisinde meydana geldi. Diyar Dalmış yönetimindeki 45 ADF 889 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Diyar Dalmış ile araçtaki Ömer Dakni, Şervan Doğan ve Sinan Gökalp sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)