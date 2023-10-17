Batman'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü tedavi altına alındı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı çevre yolunda meydana geldi. Cihat T. (33) idaresindeki 07 GL 550 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cahit T., ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)