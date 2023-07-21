Batman'da Oto Klima Ustası Uyarıyor: Bakım Yapmayan Sürücüler Ağır Masrafla Karşılaşabilir

Batman'da bir oto klima ustası, araç sahiplerini klima bakımı konusunda uyararak, bakım yapılmaması durumunda arızalar ve sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Bakım masrafından kaçmanın yüksek maliyetli arızalara yol açabileceğini ifade eden uzman, klima gazı ve polen filtresinin zamanında değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Klima kompresörü ve radyatörünün değiştirilmesi durumunda ise ciddi bir masrafın ortaya çıkabileceğini söyledi.

Batman'da oto klima ustası, klima gazı gibi bakım masraflarından kaçan sürücüleri 25 bin liralık ağır masrafla karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.

Oto klima ustası Murat Babür, araçlarda klima bakımının yapılmaması durumunda çeşitli arızalar ve sağlık sorunlarının oluşabileceğine dikkat çekti.

Havaların ısınmasıyla araçlarda kullanımı artan klimaların bakımları hakkında konuşan araç klima bakım uzmanı Babür, bakım masrafından kaçmanın yüksek maliyetli arızalara neden olabileceğini söyledi.

Filtre değişimlerinin yapılmadığı takdirde bakterilerin toplanacağını ve alerjik reaksiyonlara sebep olacağını belirten Babür, "Aslında klima bakımında en basit şekilde klima gazı ve polen filtresinin değiştirilmesi lazım. Polen filtresi zamanında değiştirilmediği zaman hem bakteri topluyor, hem de alerjisi olanlarda astıma sebep olabiliyor" dedi.

En basit klima bakımı zamanında yapılmadığında klima kompresörü, klima radyatörü ve valfler değiştiğini aktaran Babür, "Bunlar değiştirildiğinde de insanların cebinden yüklü miktarda para çıkıyor. Aslında klima gazının masrafı, bakımlar çok fazla bir şey tutmuyor. Ama bakım yapılmadığı takdirde klima kompresörü ve radyatörü değiştiği zaman 20 ila 25 bin TL gibi ağır masraf çıkıyor. Her yazın başında ve her kışın başında klimaların filtresinin ve gazının değişmesi lazım. Çünkü klimalar hem yazın hem de kışın çalışıyor. Sadece yaz diye kendimizi kandırmayalım. Klima yaz için de lazım, kış için de lazım" diye konuştu. - BATMAN