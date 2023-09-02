Batman'da Mereto Dağı'na yol açma çalışmaları başladı

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nın zirvesine kadar yapılacak olan yol açma çalışması başladı. Çalışmaların 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı'nın zirvesine kadar yapılacak olan yol açma çalışması başladı.

Vali Ekrem Canalp'in talimatları ile daha önce Purşeng Yaylası'na kadar açılan yol, Mereto Dağı'nın zirvesine kadar devam edecek.

Çalışmaların 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Murat Mete, Mereto Dağı'nın dağcılık ve doğa turizmine uygun koşulları barındırdığını söyledi.

Yol yapım çalışması ile ilçenin kültürel zenginliklerinin tanıtılmasında ve turizm geliri sağlamasında büyük rol oynayacağını belirten Mete, şöyle dedi:

"Projemiz bittiğinde çevre iller ve ilimizde doğaya gönül vermiş vatandaşlarımızın rahat ve konforlu şekilde Mereto Dağı'na ulaşımını sağlayacağız. Her konuda olduğu gibi bu projenin de en büyük destekçisi olan Valimiz Ekrem Canalp'a şükranlarımızı arz ederiz."