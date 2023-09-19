Batman'da Kültür ve Turizm Festivalleri İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Batman'da kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması için düzenlenecek olan festivaller için kortej yürüyüşü düzenlendi. Festivaller, 5 ilçede farklı tarihlerde gerçekleştirilecek.

BATMAN'da, kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması için farklı tarihlerde 5 ilçede düzenlenecek olan festivaller için, kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Batman Belediyesinin organizasyonuyla, 5 ilçede farklı tarihlerde festivaller düzenlenecek. Festivallerin tanıtım ve başlangıcı için, Turgut Özal Bulvarından Atatürk Parkı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Vali Ekrem Canalp, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar, döviz, pankart ve yöreye ait kıyafetlerle, düzenlenecek olan festivallere dikkat çekti.

Organizasyona göre Beşiri ilçesinde 20 Eylül'de 'Beşiri Danuk ve Fıstık Festivali', Sason'da 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde 'Sason Bal, Çilek ve Ceviz Yayla Festivali', Gercüş'te 4 Ekim'de '2'nci Gercüş Bağbozumu Festivali', Hasankeyf'te 7 Ekim'de '3'üncü Hasankeyf Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali', Kozluk'ta da 21-22 Ekim tarihlerinde 'Kozluk Şehr-i Zor Doğa, Kültür ve Turizm festivali' düzenlenecek.

'BATMAN'I BÜYÜKŞEHİR OLMAYA HAZIRLIYORUZ'

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Vali Ekrem Canalp, Batman'ı büyükşehir olmaya hazırladıklarını ifade ederek, 'Bugünden sonra Batman olarak, tek bir hedefimiz ve tek bir mottomuz var. O da 'Batman büyükşehir olacak'. Batman'ı büyükşehir olmaya hazırlıyoruz. Büyükşehir olmak altyapısıyla, üstyapısıyla, üretim kapasitesiyle, istihdam kapasitesiyle, her şeyiyle büyükşehir olmak ama aynı zamanda sosyo-kültürel faaliyetleriyle de büyükşehir olabilmektir. Turizmde de büyük olabilmek demek. Bunun içinde geçen yıl Gercüş ilçemizde bir başlangıç yaptık. Gercüş ilçemizde Mezrone Üzümü ve bağcılığı bap bozumunun festivalini yaptık. Bu yıl ise 5 ilçemizin 5'inde de, şuanda festival yapabilir hale geldik. Şuanda bir tarafından Batman Belediyemiz, bir tarafından Batman İl Özel idaresi, diğer tarafından ilçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf odalarımız, ticaret sanayi odalarımız, hepimiz el ele, gönül gönüle veriyoruz ve festivaller şehri Batman'ı beraberce inşa ediyoruz' dedi.(DHA)