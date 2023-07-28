Batman'ın Beşiri ilçesinde kadınlar tarafından açılan 'Kadın Girişimciler Kooperatifi' kadınların ekmek kapısı oldu. Beşiri ilçesinde 32 kadın bir araya gelip Beşiri Kaymakamlığı'nın da desteğiyle 'Beşiri Kadın Girişimciler Kooperatifini' kurdu. Şu an 7 kadının görev aldığı kooperatifte kentte yetiştirilen ürünler işlenerek hijyenik ortamda kadınlar tarafından paketlenip kendi markasıyla piyasaya sürülüyor. 30 kadının görev aldığı kooperatif bünyesinde bölgede üretilen tarım ürünleri işlenerek katma değer sağlanıyor.

Batman'da kadınların açtıkları kooperatif ekmek kapıları oldu

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesinde kadınlar tarafından açılan "Kadın Girişimciler Kooperatifi" kadınların ekmek kapısı oldu.

Beşiri ilçesinde 32 kadın bir araya gelip Beşiri Kaymakamlığı'nın da desteğiyle 'Beşiri Kadın Girişimciler Kooperatifini' kurdu. Şu an 7 kadının görev aldığı kooperatifte kentte yetiştirilen ürünler işlenerek hijyenik ortamda kadınlar tarafından paketlenip kendi markasıyla piyasaya sürülüyor.

30 kadının görev aldığı kooperatif bünyesinde bölgede üretilen tarım ürünleri işlenerek katma değer sağlanıyor. Hijyenik ortamda hazırlanan erişte, şalgam, kavurma, reçel çeşitleri ve turşular paketleniyor.

Kışın zor şartlarda üretim yaptıklarını belirten Beşiri Kadın Girişimciler Başkanı Şükran Ortaç, "37 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim. Yaklaşık bir senedir kadın girişiminde görev yapmaktayım. Şu anda da başkanlığını yapmaktayım. İlk olarak erişteden başladık. Turşu, reçel, kavurma, şalgam, ve limonata üretimimiz devam ediyor. Önce 32 bayanla katıldık. Sonrasında buranın zorlu koşulları olduğu için diğer bayanlar bırakmak zorunda kaldılar. Şuanda 7 kişi ile devam ediyoruz. Baya zorluk çektik burada, çünkü kışın ısınma sorunumuz vardı. Yazında problemlerimiz var ve devam ediyor. Kışın zor şartlarda içeride birçok üretim oldu. Erişte de çok zorlandık çünkü eriştenin kurutma sorunu vardı. Onları elektrikli sobanın önünde kuruttuk. Bu bazen 1 hafta bile sürebiliyordu" dedi.

"7 bayanda kendi evlerine destek olabiliyorlar"

Bulundukları binayı bir sosyal alana dönüştürdüklerini, Beşiri'de kadınlar için gidilebilecek başka bir yer olmadığını belirten Ortaç, "Bizim şu anda mutfak sorunumuz var. Çünkü üretimlerden sonra burayı kafeye dönüştürmeye karar verdik. Çünkü Beşiri'de bayanlar için sosyal alan hiç yoktu. Beşiri'nin kısıtlı imkanlarından dolayı biz ne yapalım diye düşündük. Sonrada burayı kafeye dönüştürmeye ve bayanlar içinde bir alan yapmaya başladık. Yaklaşık 10 gün içinde geri dönüşüm malzemeleriyle yaptık. 10 tane hocamızla beraber 10 gün sürdü. Boyayı bile kendimiz yaptık. Buradaki dekorasyon geçen sene aldığımız çilek reçellerinin kasalarıydı. Bunların hepsini boyayıp kendimiz yaptık" diye konuştu.

Şu anda ışıklandırma, güzelleştirme ve mutfak sorunu olduğunu aktaran Ortaç, "Mutfağımız çok dar, çok küçük olduğu için istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Hem kahvaltı çıkartıyoruz, hem öğle yemeği çıkartıyoruz hem de isteğe göre akşam yemeği çıkartıyoruz. Bizim 2 ayrı sosyal medya hesaplarımızda var. Hem yemek siparişi alıyoruz, hem yaptığımız ürünlerin siparişlerini alıyoruz. İçli köfte siparişlerimiz oluyor, yağlı ekmek siparişlerimiz oluyor. 7 bayan şuanda çalışıyoruz bizimle ve 7 bayanda kendi evlerine destek olabiliyorlar. Bayanlara cesaret olduk bunun sayesinde. Beşiri'de ilk defa böyle bir şey yapıldığı için bütün bayanlar ve halk çok memnunlar. Bizde memnunuz ama imkanlarımız kısıtlı" şeklinde konuştu.

Yaptıkları her şeyi kendi imkanlarıyla yaptıklarını söyleyen Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Şu anda beklentimiz, daha çok destekler alıp kendimizi daha çok geliştirmemiz ve burayı daha çok güzelleştirmemiz. Daha çok şeyler yapmak istiyoruz ama şuanda yapamıyoruz. Kısıtlı imkanlarla bu kadar şeyi yaptık ve başardık. Ama daha çok imkan olursa emin olun ki daha çok şey yapabiliriz ve başarabiliriz."

"Dışarı çıktığımızda güvenle gelebileceğimiz bir yer oldu"

Beşiri'de Kadınlar için çok az sosyal alanın olduğunu belirten İlknur Torun, "Ama şimdi güvenle gidebileceğimiz bir yer oldu. Beşiri gibi küçük bir yerde kadınların emek ederek böyle bir yer açması hem onlar için hem de bizim için çok iyi oldu. En azından dışarı çıktığımızda güvenle gelebileceğimiz ve kendimizi evimizde hissedebileceğimiz bir yer oldu aslında. Kendilerinin el emeğiyle bunları yapmaları çok güzel oldu" ifadelerinde bulundu.