Batman'da Kadınlar Tarımla Aile Bütçelerine Katkı Sağlıyor

Batman'da Tarımda Kadın Eli Kooperatifi üyesi kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca tahsis edilen tarlada yetiştirdikleri sebzenin geliriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kooperatif, Valilik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle tarımsal üretim yapıyor.

Batman'da, Tarımda Kadın Eli Kooperatifi üyesi kadınlar, Tarım ve Orman Bakanlığınca tahsis edilen tarlada yetiştirdikleri sebzenin geliriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Batman'da 2021'de 10 üye ile kurulan Tarımda Kadın Eli Kooperatifi, Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle tarımsal üretim yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2 yıl önce Balpınar beldesinde bulunan 13 dönümlük bir alan 10 yıllığına kooperatife tahsis edildi.

Kooperatife tahsis edilen ve 2 seranın da bulunduğu alanda marul, salatalık, lahana ve karnabahar yetiştiren kadınlar, satışını yaptıkları ürünlerden elde ettikleri gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kooperatifi Başkanı Sevdet Özcan, AA muhabirine, 10 üye ile 2021 yılında kooperatiflerini kurduklarını söyledi.

Sebze üretimi yaptıklarını anlatan Özcan, "Bize tahsis edilen alanda 2 seramız var. Seralarımızda, geçtiğimiz sezon salatalık üretimi yaptık. Yaklaşık 2 ton salatalık yetiştirdik. Hasadın ardından şu anda 7 bin marul fidesi alarak seralarımıza ekim yapıyoruz." dedi.

Hedeflerinin daha fazla üye ile üretim kapasitelerini artırmak olduğunu kaydeden Özcan, yeni üyelerle daha da büyümek istediklerini aktardı.