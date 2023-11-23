Batman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Batman son dakika depremleri! 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Batman'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Batman'da deprem mi oldu? Bugün Batman deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Batman deprem ve AFAD Batman deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Batman deprem kaç şiddetinde oldu? Batman yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Batman son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Batman'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Batman'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Batman'da deprem mi oldu? Bugün Batman deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Batman deprem ve AFAD Batman deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Batman deprem kaç şiddetinde oldu? Batman yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Batman son depremler ve son dakika deprem haberleri...

DEPREM NEREDE OLDU?

Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Bu depremin yaklaşık 3 dakika sonrasında 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER