Batman'da Danuk ve Fıstık Festivali düzenlendi

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, Kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerinin tanıtmak amacıyla 'Danuk ve Fıstık Festivali' düzenlendi.

Kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve belediyenin organizasyonuyla, Beşiri ilçesinde 'Beşiri Danuk (haşlanmış buğday) ve Fıstık Festivali' düzenlendi. Saat kulesi meydanında düzenlenen festivalde tarihi Mor Kiryakus Manastırı'nda da fotoğraf sergisi açıldı, Kıra Dağı mesire alanında da uçurtma şenliği düzenlendi. Festivale katılanlara, danuk ve fıstık ikram edildi. Festivalin açılış kurdelesini kesen Vali Ekrem Canalp, stantları gezerek yöresel ürünler hakkında bilgi aldı. Kentin 5 ilçesinde festivallerin süreceğini belirten Vali Canalp, 'Batman'ın 5 ilçesinin 5'inde de festival yapacağız. İlimiz merkezinde de yine her yıl yapmış olduğumuz gibi kitap fuarını yapacağız, ilk defa şimdi zihnimden geçen bir şeyi de sizinle paylaşıyorum. İnşallah da bir gastronomi festivalini de beraberce gerçekleştireceğiz. Bugün burada Danuk'un festivalini yapıyoruz. Aynı zamanda biz burada fıstığın da festivalini yapıyoruz. Beşiri'mizde başlangıçta 'sadece Danuk'un festivalini mi yapsak acaba' dedik, ama Beşirililer uyardılar. Dediler ki 'tamam yapalım ama aynı zamanda fıstığı da ilave edelim'. Çünkü neden' Çünkü Türkiye'de en fazla fıstık yetiştirilen ilçelerden bir tanesi Beşiri ilçemizdir. Gerçekten de Beşiri'ye fıstığın festivalini yapmak da çok mu çok ama çok yakışıyor? dedi.(DHA)