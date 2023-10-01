Batman'da Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali düzenlendi

Batman'ın Sason ilçesinde gerçekleştirilen Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali kapsamında Harrut Yaylası'nda yürüyüş ve kamp yapıldı. Sason Kaymakamı Murat Mete, festivalin dağın zirvesinde farklı etkinliklerle devam edeceğini belirtti. Türkiye Dağcılık Federasyonu ise Mereto Dağı'nı tırmanış programına alacaklarını açıkladı.

Batman'ın Sason ilçesinde "Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali" gerçekleştirildi.

Sason Kaymakamlığınca, valilik ve belediyenin de desteğiyle düzenlenen festival kapsamında Mereto Dağı'ndaki Harrut Yaylası'nda yürüyüş ve kamp yapıldı.

Etkinliğe katılan Sason Kaymakamı Murat Mete, Mereto Dağı'nın 2975 rakımla bölgenin adeta çatısı olduğunu söyledi.

Söz konusu dağın farklı gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı etkinliklere de ev sahipliği yaptığını ifade eden Mete, dağın zirvesinde bu festival kapsamında yürüyüş, kamp, dağ tırmanışı gibi farklı etkinlikler yapılacağını belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı da festivale katılan herkese teşekkür ederek, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Abdurrahim Ekin ise etkinliğe 80 kişilik ekiple katıldıklarını ifade ederek, bundan sonra Mereto Dağı'nı yıllık tırmanış programına alacaklarını ve her yıl kalabalık bir ekiple burada tırmanış yapacaklarını belirtti.