Batman'ın Büyükşehir olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gündeme gelen konu ile ilgili merak edilenler Batman Büyükşehir mi? Batman ne zaman il oldu? Batman kaç milletvekili çıkarıyor? soruları ile araştırılıyor. İşte detaylar...

Batman Büyükşehir mi? sorusu araştırılıyor. Batman hakkında merak edilenler Batman Büyükşehir mi? Batman ne zaman il oldu? Batman kaç milletvekili çıkarıyor? soruları ile aratılıyor. Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtı haberimizde yer alıyor. Detaylar haberimizde...

BATMAN BÜYÜKŞEHİR Mİ?

Batman, Türkiye Cumhuriyeti'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir. İl Nüfusu: 620.278'dur. Bu nüfusun %84,27'i şehirlerde yaşamaktadır İlde km²'ye 139 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 722'dır. (2020). İlin yüzölçümü 4.477 km²'dir. İl merkezinin denizden yüksekliği: 570 m.'dir.

BATMAN NE ZAMAN İL OLDU?

1990 yılına kadar Siirt iline bağlı olan Batman, 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Beşiri, Kozluk ve Sason ilçeleri Siirt'ten, Hasankeyf ve Gercüş ilçeleri Mardin'den alınıp Merkez'e bağlanarak Türkiye'nin 72. ili olmuştur.

BATMAN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Batman, 2023 seçimlerinde 5 milletvekili çıkarıyor.