Batman Belediyesine ait körüklü otobüste çıkan yangın söndürüldü

Batman Belediyesine ait körüklü yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bayındırlık Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda Batman Üniversitesi ile Batman Bölge Araştırma Hastanesi arasında sefer yapan 9A numaralı belediyeye ait körüklü otobüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek, yolcuları indirdi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.