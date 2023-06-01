Batman 2 ne zaman çıkacak? The Batman part 2 vizyon tarihi ne? Batman 2 ne zaman vizyona girecek?

Batman'ın devam filmi ne zaman çıkacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Batman part 2 yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, Batman 2 ne zaman çıkacak? Batman part 2 vizyon tarihi ne? Batman 2 ne zaman vizyona girecek? İşte detaylar...

The Batman, aynı adlı DC Comics karakterine dayanan 2022 Amerikan süper kahraman filmidir. Başrolünde Robert Pattinson'un yer aldığı The Batman Batman, 4 Mart 2022'de sinemalarda gösterime girmiştir. Batman'ın devam filmi ne zaman yayınlanacak araştırılıyor. Peki, Batman 2 ne zaman çıkacak? Batman part 2 vizyon tarihi ne? Batman 2 ne zaman vizyona girecek? Detaylar haberimizde...

BATMAN OYUNCU KADROSU!

Robert Pattinson

Zoë Kravitz

Paul Dano

Jeffrey Wright

John Turturro

Peter Sarsgaard

Barry Keoghan

Jayme Lawson

Andy Serkis

Colin Farrell

THE BATMAN KONUSU NEDİR?

Batman'i konu alan bir DC Genişletilmiş Evren (DCEU) filminin geliştirilme aşamasına Ekim 2014'te başlandığı açıklandı. Ben Affleck filmde Batman'i canlandırmakla beraber filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenmek ve Geoff Johns ile senaryoyu yazmak için işe alındı. Affleck, senaryoda zorluklarla karşılaşınca karakteri oynamaya odaklanmak için Ocak 2017'de senarist ve yönetmen koltuğundan ayrıldı. Reeves, Şubat ayında yönetmenlik ve senaristlik görevini devraldı, daha genç bir Batman'e odaklanmak ve karakterin dedektif yönlerini önceki filmlerden daha fazla ön plana çıkarmak için hikâyede değişiklikler yaptı. Affleck projeden Ocak 2019'da tamamiyle ayrıldı ve Pattinson o yılın Mayıs ayında Batman olarak kadroya alındı. Filmin DCEU ile bağlantıları sonradan ortadan kaldırıldı. Ocak 2020'de İngiltere'nin Londra kentinde başlayan temel çekimler Mart 2021'de tamamlandı. COVID-19 pandemisi nedeniyle Mart-Eylül 2020 arasında çekimlere ara verildi.

THE BATMAN 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Batman part 2 çekimlerine 2024 yılının mart ayında başlanması planmaktadır.